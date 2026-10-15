Volby sice ještě neskončily, je před námi druhé kolo voleb do Senátu, ale už teď lze říci, co české „midterms“ naznačují o budoucnosti zdejší politiky a co udělají s jejími jednotlivými aktéry. Stručně řečeno: Opozice jako celek se může nadechnout a vládní strany v čele s hnutím ANO naopak zahlédly začátek konce. Oba bloky zároveň dostaly informaci, co by měly dělat, aby za tři roky vyhrály sněmovní volby. Na základě čeho se to dá říci a co se dá čekat?
Nejprve k tomu, proč je možné konstatovat porážku vládních stran už před druhým kolem senátních voleb. Veškeré projekce ukazují, že ač se kandidátky a kandidáti hnutí ANO dostali do druhého kola ve třinácti ze sedmadvaceti obvodů, do senátního křesla usednou přinejlepším tři. Také se ale může stát, že to bude jen jedna jediná kandidátka – starostka města Orlová Lenka Brzyszkowská, která vyhrála první kolo v obvodě Karviná. Ve všech ostatních obvodech budou pravděpodobně lidé Andreje Babiše poraženi opozičními kandidáty.
Co se dočtete dál
- Jak nejspíše dopadne druhé kolo senátních voleb?
- V čem udělal Andrej Babiš chybu, když očekával dobrý výsledek?
- Jakým směrem se bude ubírat politika vlády a opozice?
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