Oasis: Don't Look Back in Anger
DOKUMENT, režie Dylan Southern a Will Lovelace, na Disney+
Návrat bratrů Liama a Noela Gallagherových na společné pódium pod hlavičkou Oasis patřil k největším hudebním událostem roku 2025. Dokument Oasis: Don’t Look Back In Anger zachycuje jejich comebackové turné Oasis Live ’25 a nabízí pohled na kapelu z míst, kam se běžný divák nedostal. Působivý dokumentární film nejen pro hudební fanoušky vznikl podle námětu scenáristy a producenta Stevena Knighta, autora seriálu Gangy z Birminghamu, režírovali jej Dylan Southern a Will Lovelace. Jeho největším lákadlem jsou první společné rozhovory Liama a Noela po mnoha letech.
Pod světem
DIVADLO, režie Petr Hašek, Geisslers Hofcomoedianten (Vila Štvanice), premiéra 9. 10.
„Představení se odehrává ve smuteční síni. Proto bychom vás rádi požádali o jednu drobnost: přijďte prosím v černém,“ stojí v propozicích ke vstupence na novinku z repertoáru souboru Geisslers Hofcomoedianten, známého inspirací barokním uměním. Na jeho domovskou scénu – do pražské Vily Štvanice – se diváci v předepsaném černém dress codu přicházejí rozloučit s matkou prvního z dvojice hrdinů ztvárněného Vojtěchem Franců (který je také spoluautorem námětu). Protipól k tomuto sentimentálnímu mladíkovi a zároveň jeho průvodkyni podsvětím pak představuje pragmatická zaměstnankyně smuteční síně v podání Lucie Brychtové. Oba se – jako novodobí Orfeus a Eurydika – snaží vyzpívat ze zoufalství. Publiku téma podávají s překvapivou lehkostí, v úvodu položená otázka „Co byste chtěli někomu říct, a už nemůžete“ v něm ale rezonuje i po děkovačce.
Minotaur
FILM, režie Andrej Zvjagincev, v kinech od 15. 10.
Úspěšný podnikatel Gleb má politické konexe, rodinu i luxusní dům u vody, a přesto se jeho zdánlivě pevný svět začíná rozpadat. V Rusku roku 2022 čelí tlaku, aby udržel svou firmu v chodu, zatímco je nucen několik svých zaměstnanců poskytnout armádě a poslat je do války. Zároveň v něm narůstá podezření, že mu je manželka Galina nevěrná. Je čas na osudový krok… Snímek natočil ruský režisér Andrej Zvjagincev, autor oceňovaných filmů Návrat, Jelena, Leviatan a Nemilovaní. V hlavních rolích se představí Dmitrij Mazurov jako Gleb a Iris Lebeděvová jako Galina. Snímek na festivalu v Cannes obdržel Velkou cenu poroty.
Annette Messager: Tragikomedie
VÝSTAVA, Kunsthalle, Praha, do 28. 2. 2027
Něha, hravost i znepokojení, to jsou znaky tvorby francouzské umělkyně Annette Messagerové. Z látek, fotografií, hraček či plyšových zvířat skládá instalace, koláže a kresby, v nichž zkoumá tělo, identitu, gender i lidské emoce. Výstava sleduje hlavní témata autorčiny tvorby napříč několika dekádami, od ironického zpochybňování stereotypů spojených se ženami až po fantaskní postavy čarodějnic, monster a hrdinek, které se stávají symbolem svobody a sebeurčení. Messagerová reprezentovala Francii na Benátském bienále v roce 2005, kde získala Zlatého lva za nejlepší národní pavilon, a její díla vystavovaly instituce jako Centre Pompidou nebo newyorské MoMA.
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