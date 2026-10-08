Když v roce 2010 programátor Laszlo Hanyecz uskutečnil slavný nákup dvou pizz z Papa John’s za 10 tisíc bitcoinů, těžba této kryptoměny připomínala spíše hru pro technologické nadšence. Stačil stolní počítač a trocha času. V témže roce se také vytěžily 3,4 milionu bitcoinů – více než kdykoli jindy.
Hanyecz, který za dvě pizzy zaplatil v přepočtu podle dnešního kurzu asi 18 miliard korun (tehdy to bylo zhruba 40 dolarů, tedy okolo 800 korun), byl shodou okolností také těžař a patřil k prvním lidem, kteří začali bitcoin těžit na grafických kartách. Stál tak na počátku závodu o výpočetní výkon, který postupně proměnil domácí hru v globální průmysl.
Dnes tomuto průmyslu dominují specializované stroje a honba za co nejvyšší efektivitou. Počítá se každý ušetřený watt. Těžaři se proto stěhují do míst, kde mají přístup k levné elektřině a dostatečné kapacitě elektrické sítě. Neznamená to ale, že by se běžný Čech už nemohl k těžbě bitcoinu dostat. Někteří mají své těžební stroje na severozápadě USA.
Co se dočtete dál
- Jak funguje těžba bitcoinu a na čem vydělávají těžaři.
- Proč se těžaři stěhují za levnou elektřinou.
- Jak AI a další faktory mění budoucnost těžby bitcoinu.
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