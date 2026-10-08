Íránci poté, co na ně letos na jaře zaútočily USA s Izraelem, objevili, že mohou Donalda Trumpa a Ameriku vydírat ohrožováním lodí v Hormuzském průlivu. Už předtím něco podobného dělali jejich spojenci v Rudém moři, takže páka Teheránu na světový obchod je poměrně silná. Pro Evropu je z toho větší bolehlav než pro Ameriku, i když vyšší cena benzinu a nafty na amerických čerpačkách před kongresovými volbami není pro Trumpa také dobrá zpráva.
Když ale poodstoupíme od hodnocení dopadu současné války v Perském zálivu na každodenní realitu k širšímu pohledu, můžeme v událostech kolem Hormuzu a Rudého moře vidět jen jednu – vlastně relativně malou, ale dosti příkladnou – kapitolu rozpadu současného světového řádu. A ta nám při použití různých historických analogií napovídá, že jsme vlastně pořád ještě jen na začátku onoho rozpadu. Schumpeterovská kreativní destrukce – tedy vytváření nové kvality na základě zničení toho starého – v mezinárodních vztazích a mezinárodním obchodě zatím nenastala.
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