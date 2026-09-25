Musí to být v pohodě, vždyť to mají skoro v každé večerce u pokladny, uklidňoval jsem se,“ vypráví Josef. V jeho třídě na pražském osmiletém gymnáziu kratom bralo asi deset spolužáků, chlapci i dívky. Většina s tím po počátečních experimentech přestala. Vytáhlý mladík se teď léčí s těžkou závislostí na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Kratom je opioidní látka z asijského stromu Mytragina speciosa, která se v Česku prodává jako zdánlivě neškodný „přírodní čaj“, povzbuzující prostředek nebo náplň do elektrických cigaret pod různými komerčními názvy. Oficiálně by měl být k dostání jen zhruba ve 200 obchodech s licencí od ministerstva zdravotnictví, nabízí se ale nelegálně i jinde, především na internetu, a v koncentracích, které úřady nemají možnost kontrolovat. Omezení, podle nějž je určen k prodeji jen starším 18 let, mladší zájemci snadno obcházejí a mnozí prodejci ignorují. Vláda tento měsíc navrhla v takzvané novele lex kratom, aby se tyto a další psychomodulační látky mohly prodávat až od 21 let a aby byl vyloučen jejich prodej přes zahraniční e-shopy. Změnu ale zatím neprojednala sněmovna.
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