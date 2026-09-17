V kanceláři Lucie Podborské, starostky Kamenné Horky, odpočívá u skříně socha svatého Floriana. Opravili ji restaurátoři a brzy se vrátí do kostela, který se nachází hned vedle obecního úřadu. Světec je patronem hasičů, v obci ale nemá na koho dohlížet, protože tu léta nefunguje hasičárna ani hasičský sbor. Ve vesnici na Svitavsku s 360 obyvateli, kterou do roku 1945 obývali většinou Němci a jíž prochází historická hranice mezi Čechami a Moravou, už dávno zrušili také místní hospodu, obchod, kulturní dům, knihovnu i školku.

Teď tu ale má po dlouhých letech přece jen něco vzniknout. Tedy plánuje to alespoň soukromý investor, jenž chce za obcí vystavět čtyři větrné elektrárny. Každá z nich má být 199 metrů vysoká, tedy o 17 metrů nižší než pražská Žižkovská věž. Svým společným výkonem přes 22 megawattů mohou pokrýt roční spotřebu dvacetitisícového města. Mají to být jedny z nejsilnějších větrných turbín v Česku.

Obyvatele Kamenné Horky plán rozděluje zhruba dva roky. Letos shromáždili přes 130 podpisů. Cílem petice bylo uspořádání referenda s jedinou otázkou: „Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren v katastrálních územích ve správě obce?“ A lidové hlasování se bude opravdu konat – během říjnových komunálních voleb. 

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Co se dočtete dál

  • Kolik korun nabízí investor obci Kamenná Horka za každou postavenou větrnou elektrárnu a s jakým návrhem odměny přišla větrníková firma za majitelem pozemku ve Vrančicích?
  • V čem selhal stát podle starosty jedné z obcí?
  • Co se obyvatelům vesnice, kde souhlasili s rozšířením stávajícího větrného parku, nelíbí na současném návrhu akceleračních zón?

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