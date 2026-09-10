Rozumím všemu, jen to mluvení je takové horší, zasměje se hned v první větě. To, co překvapí u šéfa tak prestižní a ultraluxusní značky, jakou je Bugatti, je fakt, že rozumí češtině. Christophe Piochon stojí v čele Bugatti pět let, ale profesně mu zasvětil čtvrtstoletí. Začínal v roce 2003 jako manažer kvality. Stál tak u znovuzrození značky v době, kdy vznikal projekt Veyron, tedy první novodobý hypersport. Postupně šéfoval výrobě, pak závodu v Molsheimu a teď je prezidentem Bugatti Automobiles.
Jakou roli v tom tedy hraje český jazyk? Dost osobní. Piochon má českou manželku. Děti mezi sebou doma mluví česky a do Česka společně jezdí pravidelně za rodinou několikrát do roka a také často na dovolené. A tak má i pro silnou zdejší veteránskou komunitu Bugatti velké pochopení.
Česko má k francouzské ikonické značce mimořádně silný vztah už od první republiky. Proslavili ji především Eliška a Čeněk Junkovi, Eliška s Bugatti Type 35 patřila mezi nejlepší závodníky své doby. O této historické kapitole nadšeně mluví i Piochon. V rozhovoru pro HN také vysvětluje, proč je hypersport Tourbillon vyprodaný ještě před zahájením výroby, proč Bugatti zatím nechce čistě elektrický vůz a proč jsou historické bugatky dnes dražší než kdy dřív.
Není moc šéfů a manažerů zahraničních firem, kteří by rozuměli česky. Jak se to „přihodilo“ vám?
S mou českou ženou Markétou jsme se poznali před 26 lety v Německu ve Volkswagenu. Postupně jsem zjistil, že pokud chcete být součástí české rodiny, musíte se naučit alespoň rozumět, jinak to nejde. Musíte tušit, co říká tchán s tchyní, co na oslavách řeší bratranci a sestřenice. A teď máme děti, které s mojí ženou také mluví česky, takže už to není jen otázka zvědavosti. Potřebuju vědět, o čem se doma baví, zvlášť když to je o mně. Mluvit česky je ale mnohem těžší. Rozumím významu, ale výslovnost je pro mě opravdu složitá.
Co se dočtete dál
- Proč se hypersport Tourbillon vyprodal ještě před zahájením výroby.
- Jakou roli hraje veteránská komunita pro Bugatti.
- Proč Bugatti zatím neplánuje čistě elektrický model a jak přistupuje k hybridům.
- Jak individualizace zvyšuje konečnou cenu vozu a jaké unikátní požadavky zákazníků přicházejí.
- Proč historická Bugatti rostou na hodnotě výrazně více než jiné veterány.
- Jak se změnilo regionální rozložení poptávky (USA, Evropa, Asie, Blízký východ).
- Jak Bugatti plánuje dodávky a výrobu až do roku 2030.