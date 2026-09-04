Nejméně dvě generace obyvatel planety Země mají společný intenzivní zážitek: snad každý zhruba nad čtyřicet let si myslí, že přesně ví, kde byl a co dělal, když se dozvěděl, že 11. září 2001 po osmé hodině ranní východního amerického času do dvou budov Světového obchodního centra v New Yorku naletěla dopravní letadla unesená arabskými teroristy.
Mnohé lidi však tahle blesková paměť zradí. Není to ale případ dnešního sedmdesátníka Williama. Ten to ví naprosto přesně. Seděl totiž v kanceláři obchodně-finanční firmy, kde pracoval, tedy v 82. druhém patře jedné ze zasažených budov.
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