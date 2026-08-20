V Česku existují tisíce technických norem. Popisují vše, od velikosti malých šroubků až po parní kotle. Lépe se v nich vyznat může pomoci i umělá inteligence, která umožní technikům a inženýrům rychle stanovit, zda například daný výrobek odpovídá předpisům. Česko však hodlá jít opačným směrem a využití AI při práci s těmito normami plánuje výrazně omezit a zpřísnit. Je to totiž součástí chystaného poslaneckého návrhu zákona. Důvodem je podle předkladatelů ochrana autorských práv.

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Co se dočtete dál

  • Co zpřísňuje předložený návrh zákona.
  • Jak se ztíží testování umělé inteligence.
  • Co na to říkají experti.