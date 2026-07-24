Má za sebou dlouhou štaci u BMW a několik let působil v Číně, kde byl jako jeden z prvních evropských designérů. Přesto to Pierra Leclercqa táhlo zpátky do Evropy, mimo jiné i kvůli loajálním zákazníkům.

Už osmým rokem je tak šéfdesignérem Citroënu, který spadá do jednoho z největších automobilových koncernů Stellantis. Pod Leclercqovým vedením vznikla spousta známých modelů: sériových i koncepčních. Přesto prý „dvěstěprocentní“ Citroën zatím schovává ve svém studiu a není ani jisté, jestli ho někdy zákazníci vůbec spatří.

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