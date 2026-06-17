Řeka Bug se v nejvýchodnějším cípu současného Polska za městečkem Hrubieszów roztodivně klikatí. Jejím středem se táhne polsko-ukrajinská hranice, vytyčená po konci druhé světové války. Na ukrajinské straně je region Volyně, kdysi národnostně velmi smíšené území, které bylo součástí meziválečného Polska. Za druhé světové války se tam odehrávala zvěrstva ve jménu nacionalismu, která se dnes vracejí jako bumerang.
„Na konci zahrady jsme měli udělaný kryt, kam jsme se utíkali schovat, kdykoliv to vypadalo, že přicházejí Ukrajinci,“ ukazovala mi před patnácti lety babička mého polského kamaráda, když jsme ji navštívili. Její rodina měla štěstí, že běsnění přežila a že jejich dům a zahrada zůstaly na polské straně – z jejího pohledu na správném břehu Bugu.
Co se dočtete dál
- Co dnes rozděluje Poláky a Ukrajince.
- Proč je důležité česko-německé smíření jako příklad.
- Jakou roli má nacionalismus v průmyslové civilizaci.
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