Zděšení věrných fanoušků. Kritika odborných časopisů ve stylu výroku „Ferrari, které se bojí být Ferrari“. Údiv z netypického designu, který se kvůli potřebě vměstnat do nového modelu víc sedadel odlišoval od uctívaných modelů, pročež mu příznivci značky nikdy nepřišli na chuť. A k tomu obavy ze sázky na pohonné ústrojí uzpůsobeného pro novou dobu, kdy už ani motor supersportovního auta nemohl za sebou nechávat dým s koncentrovanými škodlivinami.
To vše se na automobilku Ferrari sneslo na začátku osmdesátých let, kdy představila model Mondial 8 a hodně podobné kritice musí čelit nyní, když světu ukázala svůj první model bez spalovacího motoru nesoucí jméno Luce.
Investory držící akcie Ferrari, které reakce burzy na představení premiérového elektromobilu se vzpínajícím koníkem ve znaku vystrašila, může historická analogie uklidnit. Z odmítaného modelu Mondial se nestal prodejní propadák, naopak přitáhl k Ferrari i zákazníky, pro které tradiční supersport nebyl to pravé. A právě to si vedení maranelské značky slibuje i od bateriemi napájeného Luce.
214 koní opravdu nestačí každému
- V čem spočívají paralely mezi současnou kritikou Luce a kritikou modelu Mondial z 80. let.
- Jaké technické kompromisy a obchodní motivace formovaly vznik Mondialu a jak to ovlivnilo jeho prodejnost.
- Jakým způsobem by Luce mohla přilákat novou klientelu.
