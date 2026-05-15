Zoran Stevanovič je slovinský politik, který proslul v době pandemie kritikou očkování. To pomohlo jeho straně Resni.ca dostat se letos ve volbách s pěti poslanci do parlamentu a kvůli politickému patu se překvapivě stát jeho předsedou. Být druhým nejvyšším ústavním činitelem Slovinska je pro antivaxera poměrně paradoxní situace. Důležitým pilířem slovinské ekonomiky a druhým největším přispěvatelem do HDP celé země po automobilovém průmyslu je totiž ten farmaceutický, vyvíjející a vyrábějící léky včetně nejmodernějších biologických.
Je propojený s širokou základnou výzkumných institucí a vysokých škol, která Slovinsko dává například na třetí místo v Evropě v podílu vývozu farmaceutických produktů na hlavu nebo na druhé až třetí místo na světě v podílu farmaceutického průmyslu na tvorbě HDP. A s poklesem výroby aut v Evropě budou výrobci léčiv pro Slovinsko možná ještě důležitější. Už dnes tvoří výrobky z farmaceutického průmyslu větší podíl vývozu zboží než dosud vedoucí automotive.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá ekosystém slovinského farmaceutického průmyslu
- Jak se staví továrna na nový lék
- Na jaké typy léků sází budoucnost slovinské firmy
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.