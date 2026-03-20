Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž
FILM, režie Tom Harper, na Netflixu
Dramatický seriál o birminghamském gangu Peaky Blinders byl skutečným televizním pojmem. Nyní přichází celovečerní film, jenž celou ságu uzavře ve velkém stylu. Děj se odehrává v Birminghamu roku 1940, kam se vrací Tommy Shelby, aby čelil nové hrozbě v době, kdy se Evropa ocitá uprostřed válečného konfliktu. Starosti mu rovněž dělá jeho vlastní syn, který převzal velení nad celým gangem, ale je zbrklý a nevypočitatelný. Hlavní roli opět ztvárňuje Cillian Murphy, jehož postava se musí vyrovnat nejen s vnějšími nepřáteli, ale i vlastní minulostí a odpovědností vůči rodině. Film slibuje temnější a epičtější vyústění známého příběhu, který kombinuje gangsterku s historickým dramatem.
Tajný agent
FILM, režie Kleber Mendonca Filho, v kinech od 19. 3.
Do českých kin zamířil snímek, který diváky zavádí do Brazílie druhé poloviny 70. let, tedy do období vojenské diktatury. Hlavním hrdinou je technologický expert Marcelo, jenž se snaží uniknout nebezpečné minulosti a najít bezpečí pro sebe a svého syna v pobřežním Recife. Místo klidu ho ale čeká stupňující se hrozba, kdy jsou mu v patách nejen najatí zabijáci. Snímek využívá prvků politického thrilleru i osobního dramatu a staví do kontrastu tísnivou atmosféru represivního režimu s pulzujícím prostředím karnevalu. V ústřední roli se představuje Wagner Moura, známý například jako Pablo Escobar ze seriálu Narcos, jehož výkon byl oceněn na festivalu v Cannes a zaznamenal i širší mezinárodní ohlas.
Peter Hook & The Light
HUDBA, Klub Fléda, Brno, 24. 3.
Joy Division již neexistují, ale jejich vliv „žije“ dál. Do brněnského klubu Fléda přijede britský hudebník se svou kapelou Peter Hook & The Light. Někdejší člen zásadních skupin Joy Division a New Order se dlouhodobě věnuje reinterpretaci jejich repertoáru a připomíná jejich odkaz na koncertních pódiích. Aktuální turné je postavené kolem alba Get Ready z roku 2001, které zazní v Brně vcelku, doplněné o výběr skladeb z katalogu obou kapel. Projekt The Light tak nabízí kombinaci koncertní rekonstrukce konkrétní desky a průřezu tvorbou, která zásadně ovlivnila podobu post-punku a elektronické hudby.
Hit by News
VÝSTAVA, Centrum současného umění DOX, Praha, do 23. 8.
Výstava představuje výběr ze sbírky Annette a Petera Nobelových, švýcarských sběratelů. Expozice se zaměřuje na takzvaný press art, tedy umění reflektující vztah mezi výtvarnou tvorbou a médii, a sleduje, jak masová komunikace od 19. století proměnila nejen způsob šíření informací, ale i samotnou podobu umění. Kurátor Christoph Doswald vybral široké spektrum děl, která ukazují, jak umělci reagovali na rozvoj tisku, fotografie i reklamního průmyslu. Výstava mapuje tento dialog napříč 20. a 21. stoletím – od avantgardních reakcí na nástup masmédií přes kritiku propagandy v totalitních režimech až po současné reflexe mediální reality v době globalizace. Zastoupena jsou díla řady významných autorů, mimo jiné Andyho Warhola, Barbary Krugerové nebo jednoho z nejdražších žijících malířů současnosti Gerharda Richtera.
Kingdom Cum
DIVADLO, Divadlo DISK, Praha, premiéra 6. 3.
Středověk neskončil, středověk trvá! Na jeviště přichází inscenace Kingdom Cum, za níž stojí katedra alternativního divadla DAMU, která rezignuje na tradiční dramatickou strukturu a místo lineárního příběhu pracuje s volně řazenými scénickými obrazy. Text i jevištní situace jsou záměrně nesourodé a nenavazující, kombinují různé jazykové roviny i významy a vytvářejí prostor pro otevřenou interpretaci. Inscenace staví na silné vizuální a zvukové složce a využívá výrazné světelné i akustické efekty. Pracuje s motivy moci, identity a proměny, přičemž jednotlivé postavy procházejí řadou transformací a ztrácejí pevné kontury.
