Kdo ze seniorů má vyhlídky na dlouhověkost a komu hrozí v nejbližší době vážné zdravotní komplikace? Tým amerických vědců vedený Virginií Byers Krausovou z Duke University odhalil šestici molekul, jejichž přítomnost v krvi odpoví na tuto otázku s úspěšností blížící se 90 procentům. Překvapivé zjištění je součástí studie publikované vědeckým časopisem Aging Cell.
Krausová a její spolupracovníci analyzovali vzorky krve 1200 lidí starších 71 let. Kromě 187 látek, jež bývají součástí lékařských vyšetření, stanovili také obsah 828 typů malých molekul kyseliny ribonukleové (RNA). U všech dobrovolníků měli k dispozici lékařskou dokumentaci. Z naměřených dat s pomocí umělé inteligence vyvodili závěr, že vzestup hladin šesti malých RNA označovaných jako piwiRNA poměrně spolehlivě předpoví, komu hrozí v nejbližších dvou letech vážné zdravotní potíže. V druhé části experimentu vyhodnotila Krausová se svými kolegy vzorky krve jiných seniorů jen na základě hladin šestice piwiRNA a potvrdila spolehlivost tohoto ukazatele.
Nakolik máme dlouhověkost ve svých rukou a nakolik v genech? Nový výzkum výrazně mění dosavadní představy
„O piwiRNA v krvi toho víme jen velmi málo. Z naší studie ale plyne, že nižší hladiny některých specifických molekul jsou pro člověka lepší. Když jsou přítomny ve vyšším množství, může to signalizovat, že v těle není něco v pořádku. Pochopení role těchto molekul by mohlo otevřít nové možnosti pro léčbu, jež podpoří zdravé stárnutí. Naším cílem je zlepšení zdraví stárnoucích lidí,“ říká Virginia Byers Krausová.
Malé molekuly RNA včetně piwiRNA slouží v lidském organismu jako regulátory aktivity genů. Promlouvají tak do základních životních procesů v buňkách a tvoří nedílnou součást takzvané epigenetické dědičnosti. Krausovou a spol. nyní zajímá, nakolik bude možné ovlivnit hladiny piwiRNA změnou životního stylu nebo léky. Plánují také porovnat hladiny piwiRNA v krvi s jejich hladinami v tkáních a slibují si od toho, že odhalí role, jaké tyto molekuly v lidském organismu plní.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist