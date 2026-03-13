Mohl to být skvělý příklad amerického snu: Syn z chudé rodiny z Brooklynu shromáždil postupně majetek ve výši přes půl miliardy dolarů, spoustu vlivných přátel včetně dvou amerických prezidentů, a přestože nikdy nedokončil žádnou vysokou školu, stal se mecenášem univerzit a vědy. Pak se to ale celé zvrtlo. Jeffrey Epstein skončil po obvinění ze zneužívání mladistvých v cele, kde byl krátce poté nalezen mrtvý.
Sedm let po jeho ne zcela vyjasněné smrti prožívají noční můru nejen oběti tohoto usvědčeného sexuálního delikventa, ale z různých důvodů i mnozí další lidé, kteří figurují v Epsteinových vyšetřovacích spisech. Ty před několika týdny zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti. Přes tři miliony stránek a desetitisíce fotografií si může nyní kdokoliv procházet na internetu a číst si i e-mailovou komunikaci, kterou usvědčený násilník vedl se stovkami lidí.
Před týdnem ministerstvo zveřejnilo i 15 dokumentů FBI, v nichž nejmenovaná žena obvinila ze sexuálního útoku nejen Epsteina, ale i Donalda Trumpa. K činům mělo dojít, když byla ještě nezletilá. Úřad čelil minulé týdny kritice, že tuto část spisu záměrně zadržoval. Nyní ministerstvo argumentuje tím, že se tak stalo kvůli chybnému označení dokumentů coby „duplicitních“. Bílý dům obvinění označil za „zcela nepodložené“.
Málokterá situace nahrává v této souvislosti vyznavačům konspirací víc než současný útok na Írán: Nepříliš logicky zdůvodněná válečná operace proti Teheránu připomněla nejednomu filmovému fanouškovi snímek Vrtěti psem s Robertem de Nirem. V něm americký prezident rozpoutá válku proti Albánii, aby odvedl pozornost veřejnosti od hrozícího sexuálního skandálu.
Co se dočtete dál
- Co dělal Epstein v Praze a s kým byl v Česku v kontaktu.
- Co jej sblížilo s Donaldem Trumpem.
- Jaká strategie Jeffreyho Epsteina dovedla k majetku ve výši kolem 600 milionů dolarů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.