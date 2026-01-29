Během takzvané „zelené“ směny patří levé přední místo za řídicím pultem velínu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín Adéle Chalupové. Tato pozice je určená operátorovi sekundárního okruhu, který zodpovídá za chod turbíny a posílání elektřiny do sítě. Během služby má tedy mladá žena kontrolu nad 1125 megawatty, nejvýkonnějším zařízením v celém Česku. Takovou práci rozhodně nemůže vykonávat každý. Psychotesty pro operátory jaderných elektráren projde méně než čtvrtina uchazečů.
O tom, že chce dělat operátorku, měla přitom Chalupová jasno už dávno. Váhala jen nad tím, zda místo jaderné elektrárny neřídit raději letový provoz. Dnes je však ráda, že „neřadí letadla“ do fronty. Několik hodin trvající najíždění bloku po odstávce je podle ní fascinující a dynamická práce.
Nedávno mě překvapila reklama ČEZ na sociálních sítích, lákající lidi na pozice operátorů jaderných elektráren. Asi ale nestačí jen zavolat a poslat životopis. Co všechno musí člověk udělat, aby se stal operátorem v Temelíně?
Pár lidí dokonce i takto zavolalo… Mě ten inzerát také překvapil. Dokonce i před mým bydlištěm je na parkovišti podobný velký billboard. Vztah však většinou vzniká už během studií, protože studenti technických univerzit jezdí do jaderných elektráren na letní univerzity. Je to dobrovolná dvoutýdenní stáž, v podstatě takový tábor. Studenti tady tráví čtrnáct dní, mají ubytování a stravu od ČEZ a chodí do provozu. Provádějí je lidé, kteří tu pracují, mají spoustu zajímavých přednášek a odpoledne se jezdí na různé exkurze. Na letní univerzitě už se dělá také předběžný psychologický test, kde se vytipovávají lidé, kteří by eventuálně mohli dělat operátory. Ti jdou potom i na rozšířené psychologické testování.
