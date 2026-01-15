Když toho mám opravdu hodně a někdo volá, že chce vyměnit vodovodní baterii nebo jinou menší věc, tak to odmítám,“ vypráví pražský instalatér Patrik Pergler. Jako by ilustroval zkušenost často sdílenou v internetových diskusích: Kvalitní řemeslník se nedá sehnat, a když se to podaří, malé zakázky nebere, nebo si řekne z pohledu zákazníka o nehoráznou cenu. A co teprve, když narazíte na takového, který práci zfušuje.
Poslední dvě výtky se 54letého Patrika Perglera netýkají. Za hodinu práce si říká o pětistovku bez DPH, což je dnes na hlavní město učiněná láce. A na portále Nejřemeslníci.cz se může pochlubit výborným hodnocením 4,8 z 5. Mnoho zákazníků má ovšem s řemeslníky jiné zážitky: „Potřeboval jsem udělat koupelnu. Říkal, že do konce týdne bude hotový. Uběhlo již pět měsíců,“ stěžuje si uživatel internetového diskusního fóra Reddit. „To, že by byl řemeslník spolehlivý, uměl jednat a ještě uměl řemeslo, to se mi stalo snad jen jednou, ale zase to bylo vykoupeno cenou,“ dodává další.
Je situace na trhu s řemeslníky skutečně tak tristní a říkají si opravdu o nepřiměřené peníze? Jak by se dala tato nouze změnit a kde hledat signály, že by brzy mohlo být lépe? Zeptali jsme se lidí z druhé strany „barikády“, provozovatele populární internetové zprostředkovatelny zakázek i zástupce cechů.
Co se dočtete dál
- Kolik si může vydělat zedník a malíř pokojů v Praze?
- O které řemeslo je mezi uchazeči o učební obor v posledních letech zdaleka největší zájem?
- A co jiné mladé lidi od kariéry řemeslníka nejvíc odrazuje?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.