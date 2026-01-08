Spojené státy americké, nejsilnější vojenská mocnost na zeměkouli, mají chronický problém. Jejich zbrojovky, obdivované spojenci pro svou technologickou pokročilost a ze stejného důvodu budící závist protivníků, až příliš často nezvládají objednané zbraně dodat včas. Enormní překročení nákladů bývá spíš pravidlem než výjimkou. Kritika kvůli tomu na zbrojní dodavatele prší už léta, ovšem tentokrát ji americký prezident Donald Trump doplnil velmi nezvyklým opatřením.
Ve středu vydal dekret, kterým dodavatelům v obranném sektoru zakázal vyplácet dividendy či provádět zpětný odkup akcií, což je alternativní a daňově často výhodnější způsob, jak zisky předat akcionářům. Zákaz má platit tak dlouho, „dokud tyto firmy nebudou schopny vyrábět špičkové produkty včas a v rámci rozpočtu“. Tím srazil akcie řady dodavatelů Pentagonu, v některých případech i takových, jichž se zákaz nemůže týkat, protože dividendy nyní nevyplácejí a ani k odkupu akcií vlastních se nechystají.
Seznam postižených firem má Pentagon teprve vypracovat, ovšem už teď je jasné, že na mušce je i nejhodnotnější zbrojovka světa. „Ministerstvo války mě informovalo, že dodavatel v oblasti obrany, společnost Raytheon, nejméně pružně reaguje na jeho potřeby,“ napsal Trump na své sociální síti. Raytheon je přitom dodavatelem klíčových zbrojních systémů pro všechny složky ozbrojených sil USA.
Největší problémy s pomalou výrobou či rozpočty, které se vymkly z kontroly natolik, že bylo nutné řadu projektů zrušit, má přitom ta část amerických ozbrojených sil, která po několik generací neměla vážnou konkurenci. Tedy námořnictvo. Dnešní problémy se stavbou lodí přitom přímo souvisejí s politikou prezidenta Ronalda Reagana, který paradoxně proslul ochotou za námořnictvo utrácet horentní sumy a rozjel program, v rámci kterého US Navy disponovala dvakrát větším počtem bojových lodí, než má dnes.
Co se dočtete dál
- Jak se stalo, že Američané staví 500krát méně nevojenských lodí než Číňané?
- Co to znamená pro US Navy?
- Jaká selhání nejvíc bijí do očí?
