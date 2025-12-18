Andrej Babiš se dva měsíce po volbách dočkal. Usedl ve Strakově akademii a spolu se svým kabinetem začal vládnout Česku. Je sice ve funkci teprve týden, takže na cokoli, natož na nějaké komplexní hodnocení, je brzy. Ale na druhou stranu sám Babiš říká, že je tak dobrý, že žádných sto dní hájení nepotřebuje. Takže ho můžeme vzít za slovo a pokusit se na základě prvních kroků jeho kabinetu odhadnout, kam Česko nasměruje a jak se bude jeho vládnutí vyvíjet. Sledovat přitom můžeme jak první kroky mezinárodněpolitické, tak ty, které se týkají přístupu k domácí ekonomice a celkově k české společnosti.
A dopředu řekněme, že to, co zatím vidíme, je opravdu divoká jízda. Představuje nejen radikální změnu oproti vládnutí Petra Fialy, což se koneckonců dalo čekat, ale není ani vyloučeno, že bude třeba dát za pravdu těm, kdo varovali, že se Česko může dostat do podobné pozice jako Slovensko či Maďarsko.
Co se dočtete dál
- Jak Babiš riskuje, že stará historie vyskočí a zahryzne se Česku do zátylku.
- V čem je problém prvních symbolických kroků vlády v ekonomice.
- Kam Česko vlastně nyní civilizačně míří.
