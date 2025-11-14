Jsou to ženy, které mají desítky let zkušeností v čele globálních firem i s vlastními byznysy. Během svých kariér narážely na řadu překážek, s nimiž se ženy v Česku potýkají dodnes – ať už jde o to, že v průměru berou méně než muži, je jich méně ve vedoucích rolích či politice, nebo o nedostatečnou flexibilitu na trhu práce. Proto se rozhodly, že to chtějí změnit a pomoci ostatním.
Co bylo nejdříve volné setkávání několika žen z byznysu, se stalo oficiálním spolkem Inspire & Impact Network, který tento měsíc oslavil rok od založení, má stovky platících členek a další desítky na čekací listině. Dvě ze šesti zakladatelek, zkušené přední české manažerky Renata Mrázová a Taťána le Moigne, v rozhovoru s HN popisují, jak jejich síť funguje rok poté, co se otevřela veřejnosti, a také jak si představují svět v roce 2030.
Co vás motivovalo tuto síť založit?
Renata Mrázová: V podpoře žen se angažuji přes 25 let. Když jsem se před deseti lety přestěhovala do Nizozemska, chyběla mi tam byznysová komunita. A když jsem se pak vrátila do Česka, říkala jsem si, jestli má smysl tu něco takového organizovat, spolků a aktivit tu bylo hodně. I povědomí o diverzitě a ženském leadershipu se zvýšilo. Ale nebylo to pořád vidět na číslech. Ta zůstávají tristní, ať jde o zastoupení žen v politice, veřejné sféře, byznysu i vedoucích funkcích. Po pandemii covidu jsme se proto začaly v úzkém kruhu potkávat tak jednou za dva měsíce a přemýšlely, co s tím můžeme dělat.
Taťána le Moigne: Podpora žen v byznysu pro mě byla vždy velmi silné téma. Vždycky jsem byla v IT v menšině – jako žena. Ve firmách v Německu, Anglii a Americe, kde jsem pracovala, jsem viděla, že ženy nemusí volit mezi profesním naplněním a rodinou. Západní svět se posouval směrem k podmínkám, které ženám umožňují mít obojí – práci i rodinu –, jen třeba s různou intenzitou v různých etapách života. Společnost na to myslí: existuje dostatek předškolních zařízení, podpora rodin i vyšší finanční gramotnost a nezávislost žen. A díky tomu jsou ženy také sebevědomější.
Co se dočtete dál
- Jak network funguje a čeho by chtěl konkrétně dosáhnout?
- Jak rozvíjet v Česku talent?
- V čem se liší témata, se kterými chodí ženy z regionů?
- Jaká byla počáteční investice?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.