V poslední době se množí debaty, na kterých se řeší otázky spojené s osudem demokracie. Odpovědi jsou tu optimistické, tam skeptické. Ale v obou případech jako by se debatovalo více či méně akademicky o tom, co se odehraje až někdy v budoucnosti. Jenže co když nejde o budoucnost, ale o současnost? Co když je to tak, že destrukce demokracie už začala? Nebo dokonce tak, že demokracii v plném slova smyslu už nemáme, aniž bychom si toho všimli?
Lékaři či psychologové vědí, že neblahé procesy často probíhají nepovšimnuty dávno před tím, než se jejich důsledky projeví navenek s plnou silou. Je tedy možné, že se něco podobného může právě nyní odehrávat i na úrovni celé společnosti. Indicie podporující krajně pesimistický náhled na perspektivu demokracie, od těch spíše symbolických po tvrdě materiální, tady v každém případě jsou. Proberme je postupně.
Co se dočtete dál
- Co svědčí v Česku i ve světě o tom, že demokracie umírá.
- Jak se z demokratických politiků stávají zárodeční despotové.
- Co neveselého nám mohou o budoucnosti demokracie říci autoři akční fantasy.
