Nekoupili byste dítěti láhev alkoholu nebo cigarety, ale stírací los ano? Přístup Čechů k hazardu je méně obezřetný – ve veřejném prostoru dáváme hodně místa reklamě na hazard a stírací losy jsou k mání na pobočkách pošty i na čerpacích stanicích, upozorňuje Eva Aigelová, adiktoložka a psycholožka z Univerzity Palackého v Olomouci.

Při hazardu lidé mohou podléhat celé řadě iluzí – označují se jako hráčský klam, těsná výhra, magické myšlení nebo selektivní paměť. Výzkumu hazardu se věnuje patnáct let, s kolegy teď připravuje studii o rozmístění hazardu u nás a zkoumá, jaký dopad má nabízení hazardu na různých místech na lidské chování. 

Jak podle vás vnímají Češi hraní – kde pro nás končí neškodná zábava a začíná hazard? Jsme v tom jiní než ostatní evropské národy?

Nabídka hazardního hraní je u nás dlouhodobě vysoká oproti jiným státům, upozorňuje na to i každoroční vládní zpráva o hazardním hraní. Z našeho výzkumu nám vychází, že česká společnost je k hazardu méně obezřetná. Ke stíracím losům a k loteriím máme dokonce pozitivní vztah, nevnímáme je jako hazardní hru. Přitom i tady existují problémoví hráči, samozřejmě ve výrazně menší míře než třeba u výherních automatů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč mají Češi rádi loterie a stírací losy
  • Jakým mylným přesvědčením v souvislosti s hazardem podléháme
  • Jak je na tom Česko s regulací hazardu
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se