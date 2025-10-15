Nekoupili byste dítěti láhev alkoholu nebo cigarety, ale stírací los ano? Přístup Čechů k hazardu je méně obezřetný – ve veřejném prostoru dáváme hodně místa reklamě na hazard a stírací losy jsou k mání na pobočkách pošty i na čerpacích stanicích, upozorňuje Eva Aigelová, adiktoložka a psycholožka z Univerzity Palackého v Olomouci.
Při hazardu lidé mohou podléhat celé řadě iluzí – označují se jako hráčský klam, těsná výhra, magické myšlení nebo selektivní paměť. Výzkumu hazardu se věnuje patnáct let, s kolegy teď připravuje studii o rozmístění hazardu u nás a zkoumá, jaký dopad má nabízení hazardu na různých místech na lidské chování.
Jak podle vás vnímají Češi hraní – kde pro nás končí neškodná zábava a začíná hazard? Jsme v tom jiní než ostatní evropské národy?
Nabídka hazardního hraní je u nás dlouhodobě vysoká oproti jiným státům, upozorňuje na to i každoroční vládní zpráva o hazardním hraní. Z našeho výzkumu nám vychází, že česká společnost je k hazardu méně obezřetná. Ke stíracím losům a k loteriím máme dokonce pozitivní vztah, nevnímáme je jako hazardní hru. Přitom i tady existují problémoví hráči, samozřejmě ve výrazně menší míře než třeba u výherních automatů.
Co se dočtete dál
- Proč mají Češi rádi loterie a stírací losy
- Jakým mylným přesvědčením v souvislosti s hazardem podléháme
- Jak je na tom Česko s regulací hazardu
