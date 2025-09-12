Markéta Pekarová Adamová se v předpokoji kanceláře předsedkyně sněmovny, jemuž dominuje socha T. G. Masaryka, tváří přísně, jako když od pultíku usměrňuje rozhádané politiky. „Přišli jste v přesile, s tím jsem nepočítala,“ říká zhurta politička. S tím, jak se témata během rozhovoru ubírají osobnějším směrem, ztrácí šéfka TOP 09 svou strohost, kterou ještě podtrhují střídmé tmavomodré šaty od značky Sophistic by Veronika, jež je její oblíbená.
Tento rok je pro ni zlomový. Kvůli zdravotním důvodům, jež chce ozřejmit ve své nové knize, se rozhodla po šestnácti letech skončit v politice. I přesto, že stranu nepředává v nejlepší kondici a bez jasného nástupce, tvrdí, že o ni strach nemá. „TOP 09 má své místo na politické mapě, nebojím se o ni, zvládne to,“ tvrdí v rozhovoru Markéta Pekarová Adamová, která dlouhodobě patří k nejméně oblíbeným politikům v zemi. „Je přirozené, že některé mé názory lidi dráždí, to je součást politiky. Mě zase dráždí názory Jany Maláčové a Kateřiny Konečné, a to hodně,“ dodává rázně.
Už za pár týdnů ztratíte poslanecký mandát, post předsedkyně sněmovny a následně odevzdáte i funkci předsedkyně strany. Jaké máte pocity?
Přiznávám, že smíšené. Na jedné straně je to velká úleva, která přišla, když jsem oznámila, že už nebudu kandidovat. A na druhé straně cítím velká očekávání, co tyto volby přinesou, jak voliči rozhodnou, jak to změní směřování Česka.
Co se dočtete dál
- Jaký má plán na prvních sto dní mimo politiku.
- Jak změnila životní styl.
- Jak vnímá ostrý souboj s Miroslavem Kalouskem i budoucnost strany?
- Jak se žije s vlnou nenávisti na sítích.
