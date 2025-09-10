Svět konzervativních médií má nového krále. Dohoda, kterou tento týden oznámili potomci čtyřiadevadesátiletého Ruperta Murdocha, totiž rozhodující vliv nad nadnárodním mediálním impériem působícím v hlavních anglicky mluvících zemích zajišťuje nejstaršímu synovi Lachlanovi. Ten své tři sourozence z prvního a druhého otcova manželství vyplatí a zkrátka nepřijdou ani jeho dvě nejmladší nevlastní sestry.
Pro diváky Fox News či čtenáře významných byznysových novin Wall Street Journal, křiklavě bulvárního Sunu i jeho amerického protějšku New York Post či tradičních londýnských Timesů to znamená, že jejich oblíbené tituly nečekají dramatické změny. Šestapadesátiletý Lachlan Murdoch, který ve vedení rodinných firem pracuje už tři desetiletí – ovšem s významnou devítiletou přestávkou, o které ještě bude řeč –, totiž na rozdíl od většiny sourozenců sdílí s otcem konzervativní pohled na svět. A Murdochové si tradičně umí ohlídat, aby média, která vlastní, tuto linii také prosazovala.
Jak pojistit zděděný trůn
Jako nejstarší syn, který navíc ve vedení rodinných firem pracoval od mládí, díky čemuž si ve Velké Británii vysloužil přezdívku Minimurdoch, měl Lachlan Murdoch cestu k nástupnictví zdánlivě umetenou. Ovšem jeho otec, významný podporovatel Donalda Trumpa, umí i ve velmi pokročilém věku překvapovat. Třeba v médiích oznámenými a následně zrušenými zásnubami nebo pátým sňatkem uzavřeným ve dvaadevadesáti letech. Vyloučen tedy nebyl ani veletoč ve věci nástupnictví. Dětí má Murdoch celkem šest. Lachlanovu výsadní pozici ve firmách Fox Corp a News Corp navíc ohrožoval dokument podepsaný ještě v minulém tisíciletí.
Co se dočtete dál
- Co je Lachlan Murdoch zač, v čem důležitém se od sourozenců odlišuje a proč otec udělal následníka právě z něho.
- Jak se dá s kapitálem za jednotky miliard spolehlivě ovládat korporace s tržní hodnotou ve vysokých desítkých miliard.
- Proč bylo tak složité změnit regule trustu, který měl zabezpečit Murdochovu dynastii na věčné časy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.