Naposledy startovala v závodě formule 1 žena v roce 1976. Italská závodnice Lella Lombardiová byla zároveň jediná žena, která kdy získala body ve Velké ceně. Celkem se v historii F1 postavilo na start pouze pět závodnic. Miliardář Karel Komárek a závodník David Coulthard se to rozhodli změnit. Před třemi lety založili platformu More than Equal, jejímž cílem je umožnit vznik první ženské šampionky F1 a vytvořit férové podmínky pro dívky začínající s motorsportem.
„Přihlásilo se 550 závodnic, do short listu se dostala padesátka a z nich jsme vybrali 15 na osobní setkání. Nakonec jsme pro letošní, první ostrou sezonu programu zůstali u čtyř závodnic, kterým děláme program od závodních soustředění přes osobní mentální kouče až po fyzickou přípravu,“ říká provozní šéf iniciativy Michal Brabec, který je pražskou spojkou malého mezinárodního týmu, jenž vše zastřešuje. Mladé dívky ve věku kolem 14 let tak dostávají maximální podporu, aby mohly z motokár přejít za dva roky do formule 4, což je první ze tří předpokojů nejslavnější soutěže.
Nejde jen o talent, ale také o peníze. Brabec odhaduje náklady spojené s cestou do formule 1 minimálně na čtvrt miliardy korun. „Ale sázíme na to, že s úspěšnou závodnicí ve formulovém světě by se mohli rádi spojit partneři. Úspěšná žena bude mít obrovský marketingový potenciál,“ dodává manažer, který také úzce spolupracuje s Pavlem Turkem, jenž u vzniku iniciativy také stál a ve skupině KKCG má dnes odpovědnost za globální partnerství. Karel Komárek se nakonec do formule 1 rozhodl investovat i jinak, jeho Allwyn je jako jedna z mála firem na světě sponzorem nejen celé série, ale také týmu McLaren.
Proč je tak těžké dostat ženu do formule 1?
Je to velmi komplexní věc. Abychom to přesně zjistili, tak jsme o celém systému závodění formulí nejprve rok sbírali data. Dali jsme možnost vyjádřit se všem důležitým hráčům v motorsportu, hovořili jsme se zástupci Mezinárodní automobilové federace (FIA), jednotlivých soutěží, týmů, se závodníky, závodnicemi, a to současnými i minulými, a pochopitelně také se sponzory. Plus jsme zapojili rodiče, kouče a na Motorsport.com udělali globální průzkum mezi fanoušky. To nám pomohlo identifikovat výzvy, kterým ženské závodnice čelí.
