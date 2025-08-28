Jednou je trendem jíst jen tuky, podruhé zase raději sacharidy. Pak přijde někdo s tím, že káva je při hubnutí zapovězená, jiný zase s tím, že bez neustálých svačinek dolů kila nepůjdou. Za pár let se vše obrátí a dokola čteme o prospěšnosti hladovek i přerušovaných půstů. A do toho hromady studií o tom, který doplněk stravy zajistí dlouhý život bez přílišné snahy. Jak se v tom všem vyznat a přitom stíhat ještě práci a rodinu?
„Základ je pořád stejný, hodně ovoce a zeleniny, zdravé tuky, hlavně rostlinné. Hýbat se, nekouřit, sportovat. Ale některé věci se mění. Třeba už víme, že džusy nelze řadit k ovoci, protože obsahují stejně cukru jako cola. Nebo se hromadí důkazy, že ultrazpracované potraviny v sobě mají něco, co jejich škodlivost zvyšuje,“ říká v rozhovoru s HN Eliška Selinger a vyvrací nejčastější mýty o zdravém stravování. Dává i jednoduchý návod, jak se vyznat v odborných studiích, které najednou zaplavily veřejný prostor.
Co se dočtete dál
- Co Češi dělají ve stravování špatně.
- Proč se v Česku lépe tloustne, než hubne.
- Jak se vyznat ve vědeckých studiích.
- Co je největší problém ultrazpracovaných potravin.
