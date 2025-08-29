Tenisový šampion Roger Federer se jako malý nezaměřoval pouze na tenis, jak si většina lidí možná myslí. Hrál také fotbal, basketbal, vyzkoušel i další sporty, třeba lyžování nebo plavání. A věnoval se také hudbě – konkrétně hře na klavír. Odborníci se shodují, že právě jeho široká zkušenost mu dala dovednosti, které mu později pomohly stát se světovou tenisovou jedničkou.
Upozornil na to ve své knize Všestrannost americký novinář David Epstein, který zastává podobně jako většina odborníků názor, že lidé se širokým záběrem a rozmanitými zkušenostmi mají větší šanci v budoucnu zazářit. „Podporujte pestrost a nechte dítě vyzkoušet více druhů aktivit. Sledujte, co ho těší. Myslete na rovnováhu – kombinujte pohybové a tvořivé kroužky. Nezapomeňte na volnou hru, kdy spontánní pohyb venku je pro mozek i psychiku nenahraditelný,“ radí rodičům přednosta klinické rehabilitace Univerzity Palackého v Olomouci a primář Centra léčebné rehabilitace nemocnice AGEL v Prostějově Petr Konečný.
Podle studie Health Consequences of Youth Sport Specialization se jednostranné zaměření jen na jeden sport doporučuje u většiny disciplín až po 12. či 13. roce věku, kdy dítě prochází pubertou a tělo je lépe připravené na intenzivní jednostrannou zátěž. Výjimkou jsou sporty jako gymnastika či krasobruslení, kde je nutné začít dříve kvůli nárokům na flexibilitu a techniku – ale i tam se doporučuje do určitého věku kombinovat více sportů, aby se snížilo riziko zranění.
Co se dočtete dál
- Jaké aktivity doporučují lékaři a psychologové a co u dětí rozvíjí.
- Nejlepší kroužky od předškoláků po středoškoláky.
- Co mezi dětmi frčí, od programování po keramiku.
