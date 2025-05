V útrobách stadionu Eden v pražských Vršovicích sedá po tréninku na červenobílou sedačku v místnosti bez oken, kousíček od místa, kudy hráči vycházejí na trávník. Na stejné sedačce si tu loni Lukáš Provod tváří v tvář slávistickému bossovi Jaroslavu Tvrdíkovi vyjednal novou dlouholetou smlouvu. Tak dobrou, že ho nabídka z nejvyšší italské ligy nechala klidným.

Trenér Jindřich Trpišovský říká, že jste na fotbal zbytečně chytrý…

Říká to a vím, že si to opravdu myslí. Spíš než o chytrost jde ale o přemýšlivost. Musím ale říct, že jsem se v tom zlepšil, už nad fotbalem tolik nepřemýšlím, tolik ho neřeším. Už to není taková modla jako v době, kdy jsem tomu podřizoval veškeré myšlenky.

Změnilo vás těžké zranění kolene a založení rodiny?

Určitě. Dalo mi to nadhled. Jsem nadšený, že můžu hrát fotbal na takové úrovni, ale je to jenom fotbal.

Poslyšte, umíte si fotbalový úspěch – třeba čerstvý titul se Slavií – vůbec užít?

