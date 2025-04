Právě odcházím ze sněmovny, abych vydrbal s dezolátama v Karviné. Přijďte se ptát, co vás zajímá, já vám odpovím na něco jiného a vaše komentáře pak zcenzuruju.“ Tahle slova pronáší postava s kravatou a batůžkem, která vychází z útrob parlamentu na pražské Malostranské náměstí a vypadá a zní jako ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Video se letos v lednu sdílelo na sociálních sítích a jeho autor Daniel Sterzik alias Vidlák, už dříve usvědčený z šíření dezinformací, tentokrát přiznal, že jde o „deepfake“ čili výtvor AI. „Začínáme si s tou umělou inteligencí fakt rozumět,“ okomentoval video na své facebookové stránce. Přesto výtvor bez jakéhokoliv upozornění, že je zfalšovaný, dál přeposílala řada lidí. Podle svých komentářů na sociálních sítích, v nichž nadávali Rakušanovi, se domnívali, že video je pravé.

Čtyřiačtyřicetiletý Sterzik, který je od března předsedou politického uskupení Stačilo!, jehož nejvýraznější tváří je komunistka Kateřina Konečná, má na kontě už víc manipulací vytvořených pomocí AI. V prosinci 2024 například vytvořil jiný deepfake s politiky ODS Milošem Vystrčilem a Evou Decroix. Na původním a pravém videu oba smaží na adventním trhu palačinky a mluví o tom, jak je důležité o Vánocích někomu udělat radost. Sterzik ale oběma dodal věrohodně znějící, ovšem pomocí AI vytvořené hlasy. Ty oznamují, že politici lidem zvýší daně z nemovitosti, věk odchodu do důchodu a sobě platy. Vzhledem k tomu, že vláda s premiérem z ODS Petrem Fialou zmíněné změny skutečně prosazovala, mohlo by jít o celkem povedenou satiru jak vystřiženou z televizního pořadu Česká soda z 90. let. Zádrhel je ovšem v tom, že velká část lidí podle jejich reakcí na sítích video považovala za pravé a politiky pomocí často peprných výrazů odsoudila.

