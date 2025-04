Vláda termín přijetí eura znovu nestanovila. O co kabinet své rozhodnutí, které se opakuje rok co rok, opírá? Je možné rizika přijetí společné měny, na která upozorňuje ministerstvo financí a ČNB, vůbec někdy eliminovat, nebo budou na stole vždy? Není to tudíž spíš záminka?

Už jednadvacátým rokem vyhodnocuje ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou, jak je naše země sladěná s eurozónou. Pokaždé obě instituce zásadně ovlivňující českou ekonomiku vypracují zprávu, jejímž výsledkem je doporučení, aby vláda nedělala kroky, které by nás k přijetí eura zavázaly. A vláda, ať je jakákoli, vždy ochotně vyhoví. Jak se ale mění Česko i eurozóna, proměňují se také důvody, proč o vstup nežádat. V poslední verzi, podle které se vláda ve středu znovu rozhodla „zatím nestanovit termín zavedení společné evropské měny", ministerstvo financí i ČNB zdůrazňují takové překážky, které Česko do eurozóny nepustí pravděpodobně nikdy. Nejde přitom jen o pověstná maastrichtská kritéria, která musí uchazeč o vstup do eurozóny bezpodmínečně splnit.

A kde to drhne?

