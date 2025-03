Před vchodem do Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda na pražském Hagiboru stále ještě vlaje americká vlajka. Vedle ní se třepotá ta česká. V lobby visí světelná tabule s medailonky devatenácti novinářů této stanice, kteří zemřeli při výkonu své profese nebo kvůli ní. Poslední z nich je Ukrajinka Vira Hyryčová, jež zahynula během ruského bombardování Kyjeva 28. dubna 2022.

V těchto dnech se hraje o život celé instituce, jež přispěla k pádu železné opony a na jejímž vysílání vyrostla řada generací včetně těch nejmladších v Rusku, Afghánistánu a dalších jednadvaceti zemí, kam „Svobodka“ vysílá a v nichž lidé i dnes mají jen velmi omezenou možnost dostat se k informacím. Tedy takovým, které nejsou cenzurované tamními režimy či oligarchy.

„Je to pro nás extrémně stresující. Nikdo neví, co s námi bude. Ale všichni chodíme do práce, nevybavuju si jedinou schůzku, která by byla zrušená kvůli současné situaci. Jsem na to hrdý,“ říká v útrobách budovy jeden z redaktorů RFE/RL, Rus Venjamin Aleksejev. Ředitel evropské sekce Američan Jeremy Bransten ujišťuje, že nikdo ze 47 milionů lidí, k nimž se vysílání stanice a její internetové zpravodajství každý týden dostane, nepozná, že se „něco kolem financování děje“.

