Když si o vás miliony lidí ve vaší zemi vyprávějí vtipy, jste buď superdůležitý, nebo naprosto směšný. Poznal to vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov poté, co se už nechtěl dívat, jak se masy občanů upíjejí k smrti. A zahájil tažení proti alkoholu. „Na venkově se už dávno nepilo do němoty jen občas, o svátcích, ale den co den ve stylu nekonečného flámu. Na pracovní morálku a produktivitu práce to mělo zničující dopady. Jenže lidé, kteří byli zvyklí zapíjet všechno, počínaje státními svátky a konče narozeninami a svatbami, se cítili ponížení, když teď byli nuceni zapíjet je limonádou. Bylo nutné zavést příděly na cukr, protože mizel v domácích palírnách. Podle hojně šířené anekdoty opustil jeden znechucený občan dlouhou frontu před obchodem s alkoholem a vydal se Gorbačova zabít, avšak vrátil se zpátky s tím, že fronta atentátníků před Kremlem je ještě delší,“ píše o Gorbačovovi historik William Taubman.

Gorbačov, který zemřel v srpnu 2022, se právě před 40 lety, 11. března 1985, stal generálním tajemníkem sovětské komunistické strany. Nejprve byl mimořádně populární. Postupem času o svou oblibu přišel a pro masu sovětských občanů se stával spíše směšným. Neprávem. Pokud někdy u Rusů pomine jejich současné imperiální opojení a neúcta k právům okolních menších národů, budou snad ve svých dějinách hledat pozitivní hrdiny. A jednoho dne by tak mohli přehodnotit odkaz Gorbačova, muže, kterým dodnes podle průzkumů v zásadě pohrdají. „Rozrůstající se ruská střední třída, odhadovaná na 20 procent obyvatelstva, by měla Gorbačovovi poděkovat za to, že jí otevřel dveře k lepšímu životu,“ konstatuje profesor Taubman ve svém monumentálním životopise Gorbačova, který vyšel i česky.

A poděkovat bychom Gorbačovovi měli i my. Gorbačov je unikátní postavou dějin – dobrovolně se rozhodl omezit prakticky absolutní moc, kterou měl. A dobrovolně se vzdal moci, kterou jeho země vykonávala nad státy ve svém okolí. Kdyby se tak muž, který sedí v Kremlu nyní, zachoval stejně…

