Tato slova pronesl americký prezident Donald Trump po telefonátu s Vladimirem Putinem letos 12. února: „Věřím mu, že chce mír. Kdyby nechtěl, řekl by mi to.“ Byl to jejich první potvrzený rozhovor od návratu republikánského politika do Bílého domu.

Přitom zpočátku to vypadalo, že Donald Trump nebude o ruském diktátorovi mluvit v superlativech. „(Ukrajinský prezident) Zelenskyj se chce dohodnout. Zda to chce i Putin, nevím,“ pronesl k novinářům v den své inaugurace 20. ledna. O dva dny později poprvé ruskému vůdci Vladimiru Putinovi pohrozil. Pokud Rusko nebude chtít uzavřít mír, uvalí na něj cla, oznámil. To bylo na Trumpa mimořádně „protiruské prohlášení“. Během svého prvního funkčního období v letech 2017 až 2021 Moskvu ani Putina osobně de facto nekritizoval, nečinil tak ani později, ani v loňské volební kampani. Pro Kyjev to začalo vypadat dobře a evropští příznivci Trumpa, kteří zároveň podporují Ukrajinu, měli radost. Dělali si naděje, že se potvrdí předpovědi o nepředvídatelnosti republikánského politika. Nepředvídatelnosti, která prý bude na Putina a další diktátory platit, jak se domníval například europoslanec ODS Alexandr Vondra.

