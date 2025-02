Paul Hopf, padesátník v košili s firemním logem, nám ukazuje 120 let starou černobílou fotografii, která tvoří celou stěnu jeho autosalonu v bavorském Vohenstraussu. Je na ní zachycen historický selský povoz a jeho pradědeček, jenž tu v roce 1900 založil rodinnou opravářskou firmu. Dnes v ní pravnuk opravuje a prodává výhradně auta značky Škoda. „Myslím, že Češi udělali chybu, že ve Škodovce přenechali rozhodování Němcům. Když místní manažeři nemají skoro žádné slovo, to nikdy nedělá dobrotu,“ prohodí majitel firmy Auto Hopf hned na začátku. Panu Hopfovi třeba vadí, že mladoboleslavská automobilka, jež je od roku 1991 v německých rukou, se podle něj v posledních letech zaměřuje „příliš na velká, drahá auta“.

„Chybí malé vozy, například dvojmístné, ve kterých může jet máma s dítětem na nákup,“ uvažuje rodák z městečka Vohenstrauss, ležícího 15 kilometrů od českých hranic. Uprostřed jeho autosalonu trůní jako hlavní tahák elektrické SUV Enyaq za 35 tisíc eur, Paul Hopf ale dodává, že lidé nejen v Česku, ale i tady v bavorském pohraničí mají v posledních letech hlouběji do kapsy a otáčejí každé euro. Firma Auto Hopf prodá ročně asi sto vozidel, elektrických zhruba pětinu. Před několika lety prý vohenstrausský podnikatel prodal celkově asi o 30 procent aut víc. Pokles v automobilové velmoci hlásí i celý trh. Zatímco v roce 2019 zaregistrovali ve Spolkové republice 3,61 milionu nových osobních vozů, loni to bylo zhruba o pětinu méně – 2,82 milionu. A to je asi o 300 tisíc aut méně než předloni.

Německo v posledních letech postihla recese, Čína jej sesadila z pozice největšího světového vývozce aut, německý HDP loni druhým rokem za sebou klesl. Nezaměstnanost v lednu stoupla na 6,4 procenta, třeba Porsche plánuje v příštích letech propustit 15 procent zaměstnanců.

