Už to tak bývá, že ty nejméně podstatné věci si paradoxně získávají největší pozornost. Proto není divu, že z celé agendy nového amerického prezidenta Donalda Trumpa se nejčastěji a nejintenzivněji probírá jeho snaha o změnu geografických názvů: přejmenování nejvyšší hory Spojených států z Denali na Mount McKinley a Mexického zálivu na záliv Americký.

Extrémní pozornost věnovaná této nikoli substanciální záležitosti je ale vlastně svým způsobem přirozená. Ač je věcně jedno, jak se co jmenuje, protože geografické názvy slouží hlavně k orientaci, v pojmenování hor, moří, jezer, měst či celých zemí tkví obrovská symbolika. A ta poskytuje nekonečný potenciál k vedení nejrůznějších sporů a kulturních válek, které mají lidé na celém světě tak rádi.

Aktuální výlet amerického prezidenta do oblasti geografického názvosloví nám tedy umožňuje podívat se, jak se to s názvy a jejich změnami vlastně má. A vězte, že je to nejen hodně zajímavé. A někdy i morbidně legrační.

Co se dočtete dál Jaké jsou nejzábavnější příklady změn geografických názvů při změnách politických režimů.

Jak se trend změn názvů hor a měst projevil v Československu.

Co může Donald Trump provést zemím, které se nebudou chtít jeho názvosloví podřídit.