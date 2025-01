Ve frontě před pasovou kontrolou na chicagském letišti O’Hare jsem strávil v pondělí skoro tři hodiny. V mobilu vyskakovaly čerstvé zprávy o inauguraci Donalda Trumpa, která se odehrála, když bylo letadlo nad Atlantikem. První „setkání“ se staronovým prezidentem obstaral rozšafný imigrační úředník, který kontroloval pas a novinářské vízum.

Prý jsem udělal dobře, že jsem neletěl do Washingtonu, protože Chicago je hezčí. „Nejvyšší čas začít dělat dobrou politiku, vítejte ve Spojených státech,“ pronesl. A vzápětí orazítkoval pas. Na Chicago uhodil ten den mráz dvacet stupňů pod nulou. Ve stanicích metra se choulili bezdomovci, ledový vítr na liduprázdných ulicích bodal do tváře. V hotelovém pokoji pokryla okno námraza. Televize Fox News vysílala ve velmi optimistickém duchu. Z ní to vypadalo, jako kdyby ve Spojených státech začínala skvělá éra nebo zlaté časy, jak hlásá Donald Trump.

