Jídlo jménem hákarl pochází z národní kuchyně které země? Moderátor položí další ze série záludných otázek a v obřím sále pražského kongresového centra O2 universum to zašumí. U 111 stolů sedí skupinky lidí maximálně po osmi, mají zhruba deset minut na rozmyšlení správných odpovědí v rámci jednoho kola a jejich zapsání na papíry, než je odevzdají pořadatelům. U některých stolů probíhá živá diskuse, jíž se účastní všichni. Jinde osazenstvo spoléhá na jednoho či dva, kteří mají pověst všeználků, případně disponují výbornými znalostmi z gastronomie nebo severských reálií. Hákarl je totiž islandský pokrm ze žraločího masa. Když za chvíli moderátor čte správné odpovědi, řada týmů propukává u výsledků v jásot. Uhádli jsme! „Mám radost, že tu jsou emoce,“ poznamená konferenciér. Je druhá lednová sobota půl čtvrté odpoledne, otázky jedna za druhou se pokládají už od deseti dopoledne a nekonečná soutěž dospěla teprve zhruba do poloviny. Udržet bystrou mysl pomáhají litry kávy, energetických nápojů a u někoho i piva.

Co se to tu děje? V O2 universu probíhá akce pojmenovaná Kvízový maraton. Jde o její první ročník a disciplínou je takzvaný hospodský kvíz neboli pub kvíz, v posledních letech mimořádně populární týmová vědomostní soutěž, při níž moderátor pokládá otázky z různých oborů lidské činnosti, řeší se ale i logické úkoly nebo slovní hříčky. Po republice kvízy pořádá několik firem nebo místní partičky, obvykle se hraje po hospodách a barech. Soutěž má zpravidla pět kol po deseti otázkách, většina klání trvá kolem dvou a půl hodiny a vítězí tým, jenž získá nejvíc bodů za správné odpovědi. Dnešní Kvízový maraton v O2 universu je ale v něčem jiný. Vyhraje ta skupina, která jako první dosáhne mety tří set správně zodpovězených otázek. A to se nakonec podaří až po jedenácti hodinách. Podle organizátorů akce ze společnosti Hospodský kvíz se v Česku žádná taková vytrvalostní vědomostní soutěž ještě nekonala. Hned o první ročník byl mimořádný zájem a přihlásilo se bezmála 900 soutěžících, startovné pro každého člena týmu bylo 1000 korun.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co přitahuje soutěžící na pub kvízech?

Jaké byly začátky organizátorů Hospodského kvízu a Chytrého kvízu?

Kdo a jak tvoří otázky?

A kde mají teď kvíz místo původního hasičského bálu?