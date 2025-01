Fárová s kolegy a kolegyněmi z dalších pěti zemí pracuje na mezinárodním evropském projektu SmartUp, v němž zkoumají, jak chytré technologie ovlivňují fungování domácností. Konkrétně skupina složená z Česka, Německa a Polska se zaměřuje na rozdělení práce mezi muže a ženy a to, jak ji ovlivňují ty nejchytřejší technologie. V rozhovoru s HN popisuje, na co přišli.

Jak je to v současnosti s dělbou práce v domácnosti?

Trend směřuje k tomu, že čím dál víc činností doma dělají oba – muž i žena. Nebo alespoň lidé mají představu, že by je měli dělat oba. Centrum pro výzkum veřejného mínění každé čtyři roky zkoumá názory české společnosti na dělbu práce v rodině a v domácnosti. Poslední data z loňského roku ukázala u mnoha činností, jako je vaření nebo starost o děti, posun od názoru, že by je měla dělat více žena, k tomu, že je mají dělat oba dva. Činnosti přisuzované dříve jen mužům a jen ženám se stírají a navyšuje se procento odpovědí, že by více domácích činností měli zastávat oba. Ale stále je to jen představa lidí, jak by to mělo být. Není to nutně realita.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč nám chytré vychytávky neušetří čas.

Které nové druhy konfliktů do domácností přinesly.

Existuje nějaký vynález, který skutečně usnadnil život a ušetřil čas.

Jaké nebezpečí s novinkami také souvisí.

Která část domácnosti je nejméně dotčená nástupem moderních hi-tech technologií.