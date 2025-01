Kolik času mohou děti strávit hraním například na počítači a kdy už tahle zábava přerůstá v hrozbu? „Pomalu začínáme mít na tyhle otázky odpovědi,“ říká John Foxe. Dětský psycholog z univerzity v americkém Rochesteru se svými spolupracovníky nashromáždil údaje od více než šesti tisíc hráčů počítačových her ve věku od 10 do 15 let.

V prvním roce výzkumu vyšetřili malým dobrovolníkům mozky pomocí funkční magnetické rezonance při úloze, ve které mohly děti rychlým mačkáním tlačítka získat odměnu pět dolarů. V následujících třech letech pak ti samí dobrovolníci vyplňovali dotazník zacílený na detekci příznaků závislosti na počítačových hrách. Děti se silnějšími příznaky závislosti vykazovaly při počátečním vyšetření mozku nižší nabuzení mozkových center důležitých pro vznik pocitu uspokojení. Dřívější studie odhalily podobný trend u dospělých hráčů. John Foxe a jeho spolupracovníci došli ve studii publikované vědeckým časopisem Journal of Behavioral Addiction k závěru, že někoho disponují funkce mozku k závislosti na počítačových hrách už v dětském věku.

„Hraní samo o sobě není nezdravé, ale existuje určitá hranice, za kterou už představuje problém. Naše studie jasně ukazuje, že někteří lidé jsou k závislosti na hrách náchylnější,“ vysvětluje člen výzkumného týmu Daniel Lopez z Oregon Health & Science University. „Myslím, že pro rodiče je to zásadní věc. Můžete dětem hraní úplně zakázat, ale to je opravdu těžké a významně to ovlivní jejich vývoj i sociální rozvoj. My chceme najít hranici mezi zdravým a nezdravým hraním. V našem výzkumu jsme identifikovali neurologické markery, které nám pomohou zjistit, kdo by mohl být závislostí na hrách ohrožen.“

Zatím lze rizikové dispozice dětí odhalit jen náročným vyšetřením funkční magnetickou rezonancí. Vědci však doufají, že je to přivede na stopu jednodušších metod identifikace dětí ohrožených sklony k závislosti na počítačových hrách.