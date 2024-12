Jeff Goodell: Vedro

Nakladatelství Host, 2024

Tak tu máme zase jedny Vánoce, kdy teploty stoupají a stoupají, takže i ti největší skeptici musí uznat, že na globálním oteplování asi něco bude. Vždyť jim přece také musí být horko. Americký spisovatel a novinář, mimochodem dlouholetý redaktor časopisu Rolling Stone, putuje po světě a klade odborníkům i laikům lapidární otázky: Jak vznikají vlny veder? Co způsobují? Jak nás, zvířata a rostliny ohrožují? A jak tomu všemu máme čelit?

Jiří Fidler: Cesty českých panovníků

Nakladatelství Universum, 2024

„Na počátku českého státu byla cesta. Cesta knížecích bratří Spytihněva a Vratislava do Řezna, během níž zcela změnili hodnotovou a mocenskou orientaci své země. Jejich cestu můžeme označit za zatím první známou diplomatickou aktivitu českého státu,“ konstatuje historik Jiří Fidler a vydává se ve stopách českých panovníků. Za tisíc let existence českého knížectví a království vykonali jeho vládci stovky zahraničních cest, aby jej prezentovali, bránili, prosadili jeho zájmy. Publikace mapuje dějiny novým, o to však zajímavějším způsobem.

Chetna Maroo: Western Lane

Nakladatelství Prostor, 2024

Britsko-indická autorka se narodila v africké Keni, dnes žije v Londýně a asi by se tam nadále živila jako účetní, kdyby její románová prvotina neměla tak velký úspěch a nebyla nominována na Man Bookerovu cenu za rok 2023. Od té doby je Chetna Maroo spisovatelkou na plný úvazek a její zajímavý, strhující debut – půvabný příběh o dospívání dívky, jež nečekaně ztratí matku a vyrůstá pak v rytmu tvrdých squashových tréninků, které jí ordinuje otec – už dobývá svět.

Frank Wilczek: Deset klíčů k realitě

Dokořán a Argo, 2024

Držitel Nobelovy ceny za fyziku a známý popularizátor Frank Wilczek nabízí výklad o naší fyzikální realitě. Důkladné pochopení často neintuitivních závěrů současné fyziky přitom přirovnává ke znovuzrození – vyžaduje totiž přehodnocení myšlenkových modelů o fungování světa, které jsme si všichni vybudovali v dětství… Tolik anotace vydavatelů. Ne, nebude to lehké čtení, ale jedno velké dobrodružství, vždyť přece v kosmu vše „podléhá změně, evolucí se vynořuje veškerá složitost světa“.