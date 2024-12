Snad žádný z miliardářů se nedokázal v soudní síni znemožnit víc než automobilový magnát Henry Ford. Kdy proběhla americká revoluce? V roce 1812, odpověděl muž, který dokázal díky převratným výrobním metodám vybudovat zdaleka největší automobilku světa. Ikonický údaj z dějin své vlasti sice netrefil ani přibližně, ale třeba bude vědět, co je to chilli con carne. Podle Forda spojení označuje velkou armádu. A tak to šlo dál a dál. Ford se nechytil ani u otázky na Benedikta Arnolda, což byl americký generál, který během války za nezávislost přešel na stranu Britů a stal se tak za oceánem přímo prototypem zrádce, o němž se další a další generace amerických dětí dozvídají už z čítanky. Protřelý podnikatel však nevěděl, a tak si jako každý školák v úzkých prostě tipnul. „Toho znám, to byl spisovatel“. To bylo pro noviny tak pikantní sousto, že ho čtenářům naservírovaly jako graficky zvýrazněný citát.

Když následující otázky ukázaly, že tehdy šestapadesátiletý Henry Ford nedokáže popsat ani základní principy amerického vládního systému, bylo advokátům protistrany proslulého muže už líto a nenutili ho tak, aby veřejně přečetl pasáž z knihy. To Ford uvítal a připustil, že je pomalý čtenář a že v novinách čte většinou jen titulky.

Proč se muž, který právě vypudil minoritní akcionáře z Ford Motor Company a byl nejbohatším člověkem na planetě, nechával u soudu trápit tak triviálními otázkami? A proč mu je vůbec kladli?

