Vyrovnat se s bolestnou ztrátou zvládli manželé Marie a Tibor Abelovi až díky práci pro jiné. Jejich třiadvacetiletý syn Kryštof Jakub podlehl agresivnímu nádoru na podzim před čtyřmi lety. Už dva měsíce poté však pár dokázal založit nadaci Úsměv nejen pro Kryštofa, která dnes pomáhá zejména chudým lidem postiženým rakovinou. „Zemřel nám syn, máme těžkou práci, nejméně peněz, co jsme kdy měli, a jsme teď nejšťastnější, co jsme kdy byli. Přestože jsme trvale postižení jeho smrtí, a to někdy máte pocit, že vám rvou srdce z těla,“ říká bývalý podnikatel Tibor Abel. „Nyní konečně děláme něco pro někoho, a ne jen sami pro sebe,“ vysvětluje jeho manželka a spoluzakladatelka nadace, ekonomka Marie Abelová.

Co vás přivedlo k tomu, založit v takové situaci nadaci a kdy vás myšlenka napadla?

Marie: Denně jsme jezdili za synem do nemocnice, vozili jsme mu některé potraviny, protože lékaři vám nějaké doporučí, ale nemocnice je nedodá. A viděli jsme, že rodiče mnohých dalších si to dovolit nemohli. Viděli jsme najednou chudobu mnoha rodin, hrozné podmínky, ve kterých musí takové situaci čelit.

