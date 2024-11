Robotické šortky WalkON umožní vycházky lidem, kteří by se jinak ven třeba vůbec nevydali. Zařízení vypadá jako malý batůžek a je k němu připojený sedací úvazek pro horolezce. Autoři věří, že by mohly sloužit podobně jako elektrokolo milovníkům cyklistiky.

Tým vědců z mnichovské techniky pod vedením Lorenza Masii představil zařízení ve studii publikované vědeckým časopisem Nature Machine Intelligence. Měkké popruhy připevněné ke stehnům jsou spojeny tenkými lanky se servopohony v batůžku a pomáhají chodci při každém kroku se zvedáním nohy. Dobrovolníky v mladém věku nechali autoři výzkumu chodit do kopce a změřili, že WalkON jim ušetřil až 18 procent vynaložené energie. Senioři se pohybovali pouze po rovině a naměřená úspora energie činila 10 procent. Efekt prý představuje „odlehčení“ těla o 10, respektive 6 kilogramů.

Systém rozezná, jak rychle uživatel jde, a přizpůsobí tomu rytmus svých akcí. Zohledňuje také hmotnost končetin, takže každý dostává podporu přesně podle svých potřeb. WalkON není třeba nastavovat. Stačí si robotické šortky obléct a jít.

Pro Masiu je důležité, aby se zejména senioři cítili s novinkou bezpečně. To se zjevně podařilo, protože na sedmibodové stupnici hodnotili uživatelé ovladatelnost průměrnou známkou vyšší než 6. Robotické šortky byly vyvinuty především právě pro seniory a nemocné, kteří mají problémy s chůzí, ale dokážou udržet rovnováhu a nepotřebují chodítko. Pohyb prospívá těmto lidem jak po fyzické, tak i psychické stránce.

Do budoucna počítá Masia také s verzí podpůrných kalhot pro zdravou část populace, to když se vydá do náročného terénu a potřebuje více energie než obvykle.

Na trhu jsou už takzvané exoskelety určené pro chůzi, běh nebo výstupy v horách. Ty však spojují končetiny s pohonnými jednotkami pevnými táhly. „WalkON funguje spíše jako součást oblečení,“ vysvětluje přednosti robotických šortek členka výzkumného týmu Enrica Tricomiová.