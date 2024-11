Málokdy se stává, že by nějaká společnost přesně znala datum, kdy její hlavní byznys zmizí z hospodářské mapy. V Moravskoslezském kraji se teď k jednomu takovému konci schyluje. Na začátku roku 2026 zanikne jedno celé odvětví. S posledním vozíkem uhlí vytěženým ve stonavském Dole ČSM se odporoučí domácí hlubinné hornictví. Spolu s ním zmizí 300 let hornické historie i s moderním technickým know-how. Přinášíme vám jednu z posledních příležitostí, jak do práce v dole nahlédnout. V reportáži jsme se také ptali, jak horníci vidí budoucnost kdysi černého regionu.

Široké tunely s kolejemi, po nichž by se bez potíží mohlo prohánět i metro, střídají úzké „chodbičky“, kde se místo po pevné zemi šplhá po kluzkých řetězech na dráze těžního kombajnu. Tříhodinová procházka v dole mě připravila o více energie než celodenní výstup na kavkazský vrcholek s tisícimetrovým převýšením. A to jsem nemusela v dole pracovat. Zvyknout si na dřinu v těžkých podmínkách není snadné, potvrzují zkušení. Ne každý to zvládne. „Začátky byly hodně těžké,“ vzpomíná střelmistr Dolu ČSM Daniel Krymprle. „Začínal jsem na čelbě a to bylo fyzicky hodně náročné. Přišel jsem z práce domů a spal jsem do další směny,“ říká. Takto žil zhruba rok, než jeho tělo námaze přivyklo. Zbývá vám ještě 95 % článku Co se dočtete dál O zájmu lidí z Ostravy o konec těžby.

Kolik úrazů na dole bývá.

