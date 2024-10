Pustit do světa nepodloženou či zcela vylhanou zprávu těsně před volbami je velmi účinný recept, jak poškodit protivníka. I předvolební klání v Česku ukázala, jaké dopady mají v závěru volební kampaně třeba i zcela absurdní nařčení. Rozhodně ale nejde o novinku doby, v níž se drby a lži bleskově šíří pomocí sociálních sítí či řetězových e-mailů. Vždyť hoax, který ovlivnil volby v jedné z nejstarších demokracií ovládající tehdy čtvrtinu světa, je starý už sto let.

Šlo o dopis, který měl dokazovat propojení britské labouristické vlády se sovětským režimem usilujícím o rozpoutání světové revoluce. A co víc, její podřízenost Moskvě. Protože údajný dopis publikoval vlivný bulvární list Daily Mail – ten je dodnes znám dosti svérázným přístupem k ověřování faktů – a protože se trefil do ducha doby a obav veřejnosti, nebylo proti němu obrany. „Cítím se, jako by mě zašili do pytle a hodili do moře,“ povzdechl si tehdy britský premiér Ramsay MacDonald v předtuše volebního výprasku. Ten přišel už za čtyři dny.

