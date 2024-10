Libuje si ve futuristickém designu a v moderním přístupu k tvarům. Byl prvním slovenským designérem, který odešel od tradičních „západoevropských“ automobilek, nejdřív ke korejskému Hyundai a před šesti lety k Číňanům. Michal Kačmár byl vedoucím designérem interiérů v čínské značce Changan, poslední čtyři roky pracuje pro automobilový gigant Geely, a to jako senior lead designer pro značku Lynk & Co. Kariéru má ale daleko bohatší, byl vedoucím designérem i v Land Roveru a třináct let navrhoval auta mladoboleslavské Škody. Za prací se tak stěhoval mockrát – žil v Česku, Anglii, Německu, Rakousku, Itálii i v Jižní Koreji.

Na rozhovor jsme se i kvůli jeho lásce ke starým autům setkali v prostorách Engine Classic Cars Gallery u pražského letiště mezi vozy Aston Martin, Porsche, Ferrari a dalšími ikonickými značkami, které pamatují doby dávno minulé. Fakt, že přijal práci pro asijské automobilky, bere jako nejlepší rozhodnutí svého života, které mu prý pomáhá mít otevřenou mysl a potřebu nikdy nezůstat na místě.

Kde přesně jste teď doma?

Teď jsem zrovna přijel z Harrachova, kam jezdím s dcerami v létě na dovolenou. Ale už přes čtyři roky žiji v Göteborgu, takže domov je teď pro mě tam. Dokážu si zvyknout asi úplně všude a stěhovat se za prací mi nikdy nevadilo. Ostatně, do Švédska jsem odjel s tím, že mě potřebují na tříměsíční projekt, ale nakonec se to protáhlo.

