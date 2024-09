Negativní pohled na plastické operace příliš nechápe, podle něj totiž i drobná změna dokáže v psychice člověka zázraky. Přesto se občas stane, že klientka není ani přes zdařilou operaci spokojena. Proto nyní chystá aplikaci, která by zhodnotila osobnost ženy – napověděla by, zda zákroku nebude později litovat. „Šlo by o psychometrický test. Už nyní rizika hodnotíme na konzultacích a odmítám část zájemkyň. Aplikace by nám mohla pomoct obecně se všemi plastikami, abychom si byli jistí, že pacienti budou na změny dobře reagovat,“ popisuje svou vizi Ondřej Měšťák, docent, který působí na klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Bulovka a na rodinné soukromé klinice Esthé.

Covid zamával řadou oborů. Byl to zlom i pro plastickou chirurgii?

Došlo k obrovskému boomu operací kosmetické chirurgie. Lidé měli čas a peníze, byli hodně na home officu, stále se na sebe koukali na různých callech, kde si dávali různé dostupné filtry, a pak tak taky chtěli vypadat. Podle některých dat vzrostlo množství operací až o třicet procent. Pak se ale počty vrátily do normálních čísel a loňské léto si myslím, že byl mírný pokles. Mohlo to být dáno mnoha faktory - mimo jiné se snižují počty zahraničních turistů, kteří do Česka dojíždějí. Ceny u nás šly totiž nahoru paralelně s náklady.

