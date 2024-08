Jako odborník na bezpečnostní otázky zblízka sleduje Donalda Trumpa osm let. Novinář americké televizní stanice CNN, kde působí už od roku 2013, kromě jiného rozkrývá i to, jak Rusové zasahovali a zasahují do voleb využíváním sociálních sítí.

Coby znalec bezpečnostních opatření, která obvykle americké kandidáty na prezidenta obklopují, jednoznačně odmítá konspirační teorie, jež doprovázejí pokus o nedokonaný atentát na republikánského lídra. Ale stále nechápavě kroutí hlavou nad tím, jak tajné služby „zpackaly“ dohled nad exprezidentovou bezpečností při jeho mítinku v pensylvánském Butleru.

„Je neuvěřitelné, že se to mohlo stát. Prostě šokující. Přitom jen krátce předtím jsme informovali o plánu íránských tajných služeb zabít představitele republikánské strany, mezi kterými mohl být i Trump. V USA byl v polovině července zatčen Pákistánec, který se snažil naverbovat vykonavatele úkolu. A den nato se v Butleru osamělému střelci podaří vyhnout se pozornosti 150 policistů a osmkrát vystřelit na bývalého prezidenta USA.“

Tajné služby nebezpečí podcenily?

Bylo to selhání představivosti, podobně jako se to stalo 11. září 2001. Opakovaně se v USA setkáváme s tím, že bezpečnostní síly se se vším svým vybavením a informacemi nepřipraví zrovna na to, co se stane. Íránský plán sice s útočníkem v Butleru neměl nic společného, přesto je zarážející, že nebyla kolem Trumpa dostatečně zesílena bezpečnostní opatření.

