Podle „principu nejmenšího úsilí“, zformulovaného už v roce 1949 americkým lingvistou Georgem Kingsleym Zipfem, hledá člověk skoro vždy cestu nejmenšího odporu. Zcela jistě to platí o fyzických aktivitách. Tým nizozemských psychologů vedený Erikem Bijleveldem z Radboud University v Nijmegenu se na stránkách vědeckého časopisu Psychological Bulletin zabývá otázkou, zda se člověk vyhýbá i přemýšlení.

Třeba většina profesionálních spisovatelů na psaní beletrie nic zábavného nevidí. Přesto si spousta lidí ve volném čase dobrovolně týrá mozek partiemi šachů, samostudiem cizích jazyků či luštěním sudoku. Bijleveld a jeho spolupracovníci nashromáždili velký objem dat o podráždění a frustracích provázejících řešení úkolů náročných na přemýšlení. Vlastní pozorování doplnili o výsledky výzkumu svých předchůdců.

„Závěry jsou zarážející,“ konstatuje Erik Bijleveld. „Je jedno, kde žijete a jakou práci vykonáváte. Pro všechny je duševní práce nepříjemná. Dokonce i lidé, kteří jsou za namáhavou duševní práci slušně odměňováni, například akademičtí pracovníci, považují intenzivní přemýšlení za nepříjemné a jejich pocity se neliší od lidí vykonávajících monotónní činnosti.“

Podle Bijlevelda a jeho kolegů jsou sice lidé ochotni usilovně přemýšlet, ale žádnou velkou radost při tom neprožívají. Motivuje je vidina příjemného pocitu ze zvládnutých problémů. Obtížné úkoly za nás může už brzy řešit umělá inteligence. Vyhneme se tak negativním pocitům provázejícím duševní dřinu, ale zaplatíme za to chabou radostí z řešení snadných problémů, jež na nás zbudou.

„Autoři vzdělávacích materiálů nebo nového softwaru by měli brát v potaz, že jejich produkty vyvolávají v uživatelích negativní pocity. Když chcete, aby to fungovalo, musíte dát uživatelům nějakou odměnu, například nějaké herní prvky, zvukové nebo vizuální efekty. To lidem pomůže, aby u úlohy vydrželi,“ doporučuje nizozemský psycholog.